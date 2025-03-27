Национальная библиотека будет участвовать в программе «Герои Карелии»

У участников кадрового проекта есть возможность получить доступ к обширным фондам учреждения, а также к ресурсам Президентской библиотеки Руководитель Национальной библиотеки и член Общественного совета проекта «Герои Карелии» Марина Никишина заявила, что учреждение окажет всю возможную помощь ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии