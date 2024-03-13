Риттер: Макрон панически боится, что США отрекутся от Украины

Решение Соединенных Штатов об отставке Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря и, как следствие, сворачивании украинского проекта, поставило президента Франции Эммануэля Макрона в очень неловкое положение.
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