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Оливия Майлз (32+8+8) и Кайла Макбрайд (33) принесли «Миннесоте» шестую победу подряд

Защитницы « Миннесоты » Кайла Макбрайд и Оливия Майлз набрали 65 очков на двоих в победной игре против « Сиэтла ».

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