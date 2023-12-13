В Перми на главном городском катке выделят детскую зону

В Перми на городской эспланаде каток откроют 29 декабря. Он будет работать до марта 2024 года. Как сообщила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, в этом году на площадке выделят детскую зону.
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