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Царьград

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В Ульяновске скончалась 27-летняя гимнастка, поймавшая на свадьбе букет невесты

В Ульяновске скончалась 27-летняя гимнастка, поймавшая на свадьбе букет невесты

Она поймала букет на свадьбе подруги, а через день её не стало. Медики зафиксировали критическое падение уровня глюкозы.

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