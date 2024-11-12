200 величайших певцов всех времен - выпуск 15

Продолжаем обзор лучших певцов всех времен, начало выпуск 1 здесь , выпуск 2 здесь , выпуск 3 здесь , выпуск 4 здесь , выпкуск 5 здесь , выпуск 6 здесь , выпуск 7 здесь , выпуск 8 здесь , выпуск 9 здесь , выпуск 10 злесь , выпуск 11 здесь , выпуск 12 здесь , выпуск 13 здесь , выпуск 14 здесь , 50 Joni Mitchell “Раньше у меня было сопрано с придыханием, - рассказывала нам Джони Митчелл (Joni Mitchell) в 1969 году.