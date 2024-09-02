Основные макроэкономические итоги недели

Росстат зафиксировал сокращение промышленного производства в июле на 0,8% к предыдущему месяцу (со снятием эффектов календаря и сезонности) после полуторапроцентного сжатия выпуска в июне к локальному максимуму мая.
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