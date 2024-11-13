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Губернатор Самарской области осудил растрату бюджетных средств на спорт

Губернатор Самарской области осудил растрату бюджетных средств на спорт

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил намерение активно противодействовать растрате бюджетных средств, которые, по его словам, в значительных объёмах оседают у людей, не имеющих отношения к региону.

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