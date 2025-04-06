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НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Миннесота» примет «Даллас», «Оттава» против «Коламбуса», «Чикаго» сыграет с «Питтсбургом»

НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Миннесота» примет «Даллас», «Оттава» против «Коламбуса», «Чикаго» сыграет с «Питтсбургом»

«Миннесота» примет «Даллас», «Оттава» сыграет с «Коламбусом», «Чикаго» – с «Питтсбургом».  НХЛ Регулярный чемпионат Айлендерс – Вашингтон Дата проведения 6 апреля, 19.

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