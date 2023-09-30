SHOT: в Кузбассе мужчина с шизофренией арестован за убийство отца и брата

В Кемеровской области суд вынес решение об аресте на два месяца страдающего шизофренией 40-летнего жителя региона Дмитрия Толкача, тела отца и брата которого были обнаружены на днях в подвале одного из домов села Барановка, сообщает Telegram-канал SHOT.