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SHOT: в Кузбассе мужчина с шизофренией арестован за убийство отца и брата

SHOT: в Кузбассе мужчина с шизофренией арестован за убийство отца и брата

В Кемеровской области суд вынес решение об аресте на два месяца страдающего шизофренией 40-летнего жителя региона Дмитрия Толкача, тела отца и брата которого были обнаружены на днях в подвале одного из домов села Барановка, сообщает Telegram-канал SHOT.

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