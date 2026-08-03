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FiNE NEWS

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Юлия Савичева приостановила активность в соцсетях из-за критики нового музыкального стиля

Юлия Савичева сообщила о решении временно прекратить вести свои страницы в социальных сетях. Такое решение певица приняла после того, как столкнулась с многочисленными негативными отзывами о своём новом музыкальном направлении и внешнем виде.

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