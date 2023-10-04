Политолог о воссоединении Донбасса с Россией: «Пример борьбы за правду»

Если в ценностно-мировоззренческом понимании народ Донбасса и Новороссии был неразрывно связан с Россией на протяжении всего исторического пути, то в юридическом понимании долгожданное воссоединение произошло ровно год назад – 4 октября 2022 года, когда были приняты все соответствующие нормативно-правовые акты.