“The fourth round of ‘No Kings’ rallies unfolded across the country on Saturday, barely two weeks ahead of the midterm elections, though they did not draw many of the Democrats running in the country’s most closely watched races,” the New York Times reports.
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