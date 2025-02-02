«Будем рубить коридор через Одесскую область»: У русских нервы уже на пределе – надо спасать своих

Андрей Павлов

Рубить коридор это хорошо. И не столько ради Приднестровья, сколько для того, чтобы отсечь Хохляндию от моря. Но сколько для этого бойцов понадобится и откуда их взять? Или эксперт думает, что натовцы такой вариант не предполагают (опять-таки из-за выхода к морю) и не подготовятся?