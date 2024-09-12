Почти 590 тыс. гостей познакомились с цифровыми проектами и сервисами столицы на форуме-фестивале «Москва 2030»

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» экспозиции столичного Департамента информационных технологий на Манежной площади и в инновационном центре «Сколково» в интерактивном формате рассказывали гостям о высокотехнологичных проектах города, которые позволяют заботиться о каждом жителе и оперативно решать бытовые вопросы, делают жизнь в столице комфортной и яркой.