Почти 590 тыс. гостей познакомились с цифровыми проектами и сервисами столицы на форуме-фестивале «Москва 2030»

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» экспозиции столичного Департамента информационных технологий на Манежной площади и в инновационном центре «Сколково» в интерактивном формате рассказывали гостям о высокотехнологичных проектах города, которые позволяют заботиться о каждом жителе и оперативно решать бытовые вопросы, делают жизнь в столице комфортной и яркой.
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