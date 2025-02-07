Новорожденных в России чаще стали называть двойными и тройными именами

Более 900 мальчиков и около 400 девочек в Москве в прошлом году получили двойные, тройные и четверные имена, такие как Егор-Лука, Марк-Иосиф, Луна Кристал и Аврора Мари Виктория, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.