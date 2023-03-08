Легковушка пробила забор на заснеженном Московском проспекте

Иномарка вылетела на тротуар на перекрестке с Обводным каналом. Легковой автомобиль снес забор и вылетел на тротуар на заснеженном Московском проспекте.
Популярные статьи
- «Откровенная дискриминация»: сотни медсестер Боткинской больницы устроили бунт из-за нечестных выплат
- Легализировали десятки иностранцев: в Петербурге под суд пойдут организаторы нелегального канала миграции
- Музей политической истории России в Петербурге начал сотрудничать с Донецким художественным музеем
Свежие комментарии