Кармело Энтони рассказал, что устроил погром в раздевалке «Никс» после обмена Шамперта и Смита в «Кэвз»

В январе 2015 года состоялась сделка между тремя командами, которая включала отправку Диона Уэйтерса в «Тандер» и Шамперта со Смитом в «Кавальерс», в то время как «Никс» получили Лу Амундсона, Алекса Кирка, Лэнса Томаса и выбор во втором раунде драфта 2019 года.