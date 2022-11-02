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Гальтье о 2-м месте «ПСЖ» в группе ЛЧ: «Мы всегда говорили, что этот турнир нелогичен. Поздравляю «Бенфику»

Кристоф Гальтье прокомментировал второе место «ПСЖ» в группе Лиги чемпионов. Парижская команда обыграла «Ювентус» в 6-м туре группового раунда (2:1), но уступила в таблице «Бенфике», которая выиграла группу, по количеству голов, забитых на выезде.

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