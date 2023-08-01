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Рукавишников о «Спартаке»: «В команде я надолго, надеюсь. Хотелось бы не просто пошуметь, а выполнить самую высокую задачу!»

31-летний защитник подписал с московским клубом контракт на 2 года.  – Этим летом «Спартак» усилило много известных игроков, и команда нуждалась в таком опытном и надежном защитнике, как ты.

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