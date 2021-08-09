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Российская каратистка Анна Чернышева останется в Токио

Российская каратистка Анна Чернышева останется в Токио

Ранее она сдала положительный тест на COVID-19 и поэтому ей придется остаться на карантине. Российская каратистка Анна Чернышева, которая должна была выступить на Олимпийских Играх, но не смогла из-за коронавируса, останется в Токио на карантине.

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