Российская каратистка Анна Чернышева останется в Токио

Ранее она сдала положительный тест на COVID-19 и поэтому ей придется остаться на карантине. Российская каратистка Анна Чернышева, которая должна была выступить на Олимпийских Играх, но не смогла из-за коронавируса, останется в Токио на карантине.
Ранее она сдала положительный тест на COVID-19 и поэтому ей придется остаться на карантине. Российская каратистка Анна Чернышева, которая должна была выступить на Олимпийских Играх, но не смогла из-за коронавируса, останется в Токио на карантине.
Свежие комментарии