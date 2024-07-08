Чили укрепило позиции на азиатском рынке свинины

Япония, Южная Корея и Китай в 2023 году купили 73% чилийской свинины, что потребовало визита в эти страны директора Службы сельского хозяйства и животноводства (SAG) Хосе Гуахардо, 5 июля сообщило издание Euro Meat news.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии