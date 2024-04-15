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В Красноярске местного жителя подозревают в махинациях с золотом на 15 млн руб

В Красноярске местного жителя подозревают в махинациях с золотом на 15 млн руб

В Красноярске 37-летнего местного жителя подозревают в незаконном обороте золота, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством РФ".

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