Разочаровался в своей профессии: как в свои последние годы жил Андрей Мягков

Два года назад ушел из жизни Андрей Мягков. Он действительно был влюблен в дело, которому посвятил всю свою жизнь, и получал удовольствие от каждого своего выхода на сцену, а каждая сыгранная им роль в кино становилась шедевром.
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