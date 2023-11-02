Песков о словах Залужного: конфликт не зашел в тупик, РФ продолжает спецоперацию

Конфликт на Украине не зашел в тупик, Россия продолжает военную операцию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что "Нет, он не зашел в тупик.
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