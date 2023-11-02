Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Блажен, кто верует...Председатель КС З...
  • Mark Kapustin
    Активисты повесил...
  • владимир сергеев
    Потихоньку  "  доят  "  Россию...ну , а мы и не отказываемся помогать " экономике "  РБ ...ведь , Союзник...Белоруссия ожидае...

Песков о словах Залужного: конфликт не зашел в тупик, РФ продолжает спецоперацию

Песков о словах Залужного: конфликт не зашел в тупик, РФ продолжает спецоперацию

Конфликт на Украине не зашел в тупик, Россия продолжает военную операцию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что "Нет, он не зашел в тупик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ed Red
Увы, но именно в этом правда. Надеяться устроить пикник после того как заяц прибежит к твоей стене и разобьется на жаркое не самый лучший способ достичь победы
Ответить
4 д.

Картина дня

наверх