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Много езжу по бездорожью: поставить летнюю резину или «добивать» зимнюю?

Много езжу по бездорожью: поставить летнюю резину или «добивать» зимнюю?

— Летом езжу, в основном, по бездорожью. Есть ли смысл переходить на летние шины или проще «добивать» зимние? — Поскольку практически все зимние шины имеют маркировку M+S (грязь и снег), они предназначены не только для снега, но и для грязи.

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