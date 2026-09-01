В Воронеже депутат вручил школьные принадлежности многодетным семьям

В преддверии Дня знаний в Воронеже развернулась добрая инициатива — благотворительная акция «Собери ребёнка в школу», призванная поддержать семьи, которым особенно непросто подготовить детей к новому учебному году.
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