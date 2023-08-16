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Месси делит 3-е место среди лучших бомбардиров в истории «Интера» – 9 голов. Рекорд Игуаина – 29 мячей

Месси делит 3-е место среди лучших бомбардиров в истории «Интера» – 9 голов. Рекорд Игуаина – 29 мячей

36-летний аргентинец забил в ворота «Филадельфии» дальним ударом. На 20-й минуте победного матча 1/2 финала Кубка лиг (4:1) нападающий получил мяч неподалеку от центрального круга, продвинулся вперед и точно пробил левой ногой с тридцати метров в дальний нижний угол ворот.

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