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Китай и США готовят спутники-охотники для битвы в космосе

Китай и США готовят спутники-охотники для битвы в космосе

Китай и США уже сегодня выводят на орбиту спутники-охотники, способные маневрировать вплотную к чужим аппаратам, — и именно они, а не пилотируемые корабли, могут решить исход будущей битвы в космосе.

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