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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Татьяна Панкратова
    Я бы еще уксуса капнула.Закуска 80-ых год...
  • Наталья Середа
    Это альмойшавена - еврейская лепешка.В интернете можно найти рецепт.Быстро, вкусно, бюджетно.🙏❤️В последнее время...
  • ИРИНА КОРОТКОВА
    Очень интересный рецепт,спасибо автору👍 Обязательно приготовлю!В последнее время...

Шурпа по-татарски. Простой, но очень вкусный рецепт

Шурпа по-татарски. Простой, но очень вкусный рецепт

Сегодня я предлагаю давайте приготовить одно из самых вкусных татарских первых блюд - суп под странным названием Шурпа.

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Комментарии
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Сергей ГряZнов
Простейшая похлебенька, которую делают в том случае, когда некогда заморачиваться со сложными блюдами. И еще одно: рецепт не может быть вкусным или невкусным. Этими качествами обладают блюда, приготовленные по рецептам.
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11 час.
Гульсина Закирова
Эта шурпа отношения к татарской кухне не имеет .. Не приклеивайте ярлыки куда не следует
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10 час.

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