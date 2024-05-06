Сегодня я предлагаю давайте приготовить одно из самых вкусных татарских первых блюд - суп под странным названием Шурпа.
Шурпа по-татарски. Простой, но очень вкусный рецепт
Комментарии
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Сергей ГряZнов
Простейшая похлебенька, которую делают в том случае, когда некогда заморачиваться со сложными блюдами. И еще одно: рецепт не может быть вкусным или невкусным. Этими качествами обладают блюда, приготовленные по рецептам.
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11 час.
Гульсина Закирова
Эта шурпа отношения к татарской кухне не имеет .. Не приклеивайте ярлыки куда не следует
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10 час.
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