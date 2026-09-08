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Мировое обозрение

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Песков: Условия завершения СВО чётко определены, решение остаётся за Киевом

Песков: Условия завершения СВО чётко определены, решение остаётся за Киевом

Москва не собирается менять условия завершения военной операции на Украине — они были сформулированы президентом Владимиром Путиным ещё два года назад и с тех пор остаются неизменными.

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