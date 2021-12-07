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Вниманию жителей Ленинского района!

Вниманию жителей Ленинского района!

С 1 декабря 2021 года стартовала процедура регистрации для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021/2022 учебном году, которая продлится до 1 февраля 2022 года (включительно).

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