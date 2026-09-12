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Барриос о судействе в матчах «Зенита»: «Вызывает беспокойство. После гола «Локомотива» сказал арбитру, что он не свистнул нарушение, но это их решение»

Полузащитник « Зенита » Вильмар Барриос прокомментировал эпизод перед голом «Локомотива» в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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