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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вероника Степанова: «Ощущение, что многие наши ветераны пера и микрофона застряли в прошлом веке. Им не понять, что золото ОИ – еще не все в жизни спортсмена и человека»

«Слежу за шумом, которые поднялся вокруг Жени Чикуновой и не могу отделаться от ощущения, что многие ветераны пера и микрофона наши застряли в прошлом веке.

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