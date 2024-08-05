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Ученые объяснили, почему люди видят лица в неодушевленных предметах

Ученые объяснили, почему люди видят лица в неодушевленных предметах

Ученые из Квинслендского университета в Австралии установили, что способность мозга находить в различных формах сходство с человеческими лицами в прошлом позволяла человеку быстрее устанавливать социальные связи и защищаться от угроз.

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