Кандидат в президенты США Десантис: Трамп вряд ли победит Байдена в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп, вероятно, обладает небольшими шансами на победу над действующим главой Белого дома Джо Байденом, считает кандидат в главы государства, губернатор Флориды Рон Десантис, передает Fox News.
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