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Сенатор Джабаров — об атаке БПЛА: режим Зеленского показал, что не готов к миру

Сенатор Джабаров — об атаке БПЛА: режим Зеленского показал, что не готов к миру

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал массированную атаку БПЛА ВСУ на российские регионы и отметил, что режим Владимира Зеленского — абсолютно террористический.

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