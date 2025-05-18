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Телеканал «Моя Планета»

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Почему некоторые люди любят острую еду

Почему некоторые люди любят острую еду

Какие вкусы бывают Перец чили: история  Зачем природе острый перец Почему люди любят острое Какие вкусы бывают Фото: simona pilolla 2/Shutterstock/FOTODOM Вкус — это древний защитный механизм, который подсказывает, что безопасно есть, а что нет Традиционно считается, что человеческий язык различает четыре основных вкуса: соленый, сладкий, кислый и горький.

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