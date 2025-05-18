Почему некоторые люди любят острую еду

Какие вкусы бывают Перец чили: история Зачем природе острый перец Почему люди любят острое Какие вкусы бывают Фото: simona pilolla 2/Shutterstock/FOTODOM Вкус — это древний защитный механизм, который подсказывает, что безопасно есть, а что нет Традиционно считается, что человеческий язык различает четыре основных вкуса: соленый, сладкий, кислый и горький.