Театр абсурда

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Лавров: США несерьезно относятся к интересам России по обмену заключенными

Лавров: США несерьезно относятся к интересам России по обмену заключенными

flickr.com  /  МИД России   Мероприятие проходило по итогам приезда министра в Нью-Йорк, где он выступал на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

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