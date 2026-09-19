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Царьград

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Трофей Суперкубка России по футзалу проехал по Нижегородской области

Трофей Суперкубка России по футзалу проехал по Нижегородской области

Трофей Суперкубка России по футзалу среди женских команд совершил поездку по Нижегородской области. Об этом проинформировали в РФС, уточнив, что кубок побывал в Нижнем Новгороде и Семёнове.

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