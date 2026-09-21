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Sohu: Зеленский заложил «жизненную силу» Украины ради амбиций Запада

Sohu: Зеленский заложил «жизненную силу» Украины ради амбиций Запада

ПЕКИН, 21 сентября, ФедералПресс. В Китае объяснили, почему Украина упорно отказывается от капитуляции, несмотря на катастрофическое положение.

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