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Американские учёные предложили для борьбы с глобальным потеплением разбрас...

Американские учёные предложили для борьбы с глобальным потеплением разбрас...

Американские учёные предложили для борьбы с глобальным потеплением разбрасывать с самолётов лёдВ журнале Science Advances вышла статья исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и NASA, в которой учёные предложили средство для сдерживания роста нагрева Земли.

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