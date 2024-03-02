Американские учёные предложили для борьбы с глобальным потеплением разбрас...

Американские учёные предложили для борьбы с глобальным потеплением разбрасывать с самолётов лёдВ журнале Science Advances вышла статья исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и NASA, в которой учёные предложили средство для сдерживания роста нагрева Земли.