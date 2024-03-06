«Если вы устали, вы не наши друзья»: жена Зеленского отказалась ехать на выступление Байдена — WP

Первая леди Украины заявила, что они с мужем устали, но хотят жить дальше. Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская отказалась лететь в США на выступление американского лидера Джо Байдена.
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