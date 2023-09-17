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Мама Руне: «У Хольгера болит спина в каждом гейме на своей подаче. Придется делать уколы, чтобы снять воспаление»

Хольгер Руне не смог сыграть во второй день Кубка Дэвиса против Бразилии из-за проблем со спиной. В итоге Дания уступила 1:3 и не смогла отобраться в квалификацию Кубка Дэвиса-2024.

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