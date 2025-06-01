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Свежие комментарии

  • Андрей Шурканцев
    Так у гидры вместо отрубленной две появлялось... . Ты ничего с процессом не напутал или забыл?Это не самолёты г...
  • Астон Мартин
    что бы убить гидру гидре отрубают голову ...по другому не получится ...Это не самолёты г...
  • Нина Прыгун
    поменьше бы местных местных тварей было,которые за копейки продаютсяЭто не самолёты г...

В Курске обломки беспилотника попали в многоэтажку

В Курске обломки беспилотника попали в многоэтажку

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в многоэтажный дом в Курске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн Он отметил, что в результате падения обломков беспилотника также произошло возгорание в частных домах и гараже.

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