В Курске обломки беспилотника попали в многоэтажку

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в многоэтажный дом в Курске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн Он отметил, что в результате падения обломков беспилотника также произошло возгорание в частных домах и гараже.