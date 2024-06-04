Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс грантов для социальных НКО

В этом году бюджет конкурса составит 600 миллионов рублей Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что начался прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
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