Сегодня отмечаем сладкий праздник — День варенья

По этому поводу собрали для вас подборку рецептов любимого лакомства: Варенье кизиловое Дынное варенье Сливовое варенье Ананасовое варенье Мятное варенье А какое варенье вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях ✨ .
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