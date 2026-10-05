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Царьград

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The Economist: Европа столкнулась с рекордно низкими запасами газа

The Economist: Европа столкнулась с рекордно низкими запасами газа

Европейские газохранилища заполнены на 72% — это самый низкий уровень за всё время наблюдений. В Германии запасов ещё меньше — только 57%.

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