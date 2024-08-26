17-летняя краснодарка попала под поезд: девушка не услышала звучащий сигнал

Трагедия произошла вчера, 25 августа, недалеко от Усть-Лабинска. Согласно информации от транспортной полиции, поезд маршрута «Минеральные Воды-Краснодар-1» наехал на несовершеннолетнюю, которая вышла из-за лесополосы и не отреагировала на звучащие сигналы.