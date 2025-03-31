2 апреля может оказаться непростым днем для тех, кто окажется в Адмиралтейском, Центральном и Кировском районах.
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2 апреля может оказаться непростым днем для тех, кто окажется в Адмиралтейском, Центральном и Кировском районах.